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Высокие цены на газ и нефтепродукты могут привести к еще большей инфляции в Евросоюзе

12.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Высокие цены на газ и нефтепродукты могут привести к еще большей инфляции в Евросоюзе

По экономике бьют не только локдауны. В Евросоюзе в прогнозе преобладает пессимизм. 

Еврокомиссия ожидает, что высокие цены на газ и нефтепродукты приведут к еще большей инфляции и замедлят рост в Евросоюзе. Такую оценку представил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. При этом ситуация ухудшилась по сравнению с осенней аналитикой, которая была более оптимистичной. Инфляция в еврозоне уже побила исторический рекорд. В январе рост цен – 5,1% в годовом выражении. А фьючерсные контракты указывают, что цены на энергоносители останутся высокими на более длительное время. Также еврокомиссар признал, что военная напряженность в регионе негативно сказывается на развитии экономики и благосостоянии людей. 

Фото: БЕЛТА

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По экономике бьют не только локдауны. В Евросоюзе в прогнозе преобладает пессимизм.  Еврокомиссия ожидает, что высокие цены на газ и нефтепродукты приведут к еще...
 
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