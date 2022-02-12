Высокие цены на газ и нефтепродукты могут привести к еще большей инфляции в Евросоюзе

Источник материала: ОНТ

По экономике бьют не только локдауны. В Евросоюзе в прогнозе преобладает пессимизм.

Еврокомиссия ожидает, что высокие цены на газ и нефтепродукты приведут к еще большей инфляции и замедлят рост в Евросоюзе. Такую оценку представил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. При этом ситуация ухудшилась по сравнению с осенней аналитикой, которая была более оптимистичной. Инфляция в еврозоне уже побила исторический рекорд. В январе рост цен – 5,1% в годовом выражении. А фьючерсные контракты указывают, что цены на энергоносители останутся высокими на более длительное время. Также еврокомиссар признал, что военная напряженность в регионе негативно сказывается на развитии экономики и благосостоянии людей.

Фото: БЕЛТА

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