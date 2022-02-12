«Конвой свободы» из колонны дальнобойщиков движется в сторону Парижа

Источник материала: ОНТ

«Конвой свободы» из больших машин идет на Париж. В колонну выстроились тысячи противников антиковидных мер. Уже сегодня они должны прибыть во французскую столицу.

Подхватили дальнобойщики инициативу канадских коллег, которые держат «в блокаде» Оттаву и некоторые другие города уже две недели. Французские водители намерены сегодня провести акцию в Париже, а потом большой колонной двинуться на Брюссель. Там на понедельник намечена общеконтинентальная акция протеста. Людей собирают через социальные сети.

Не останавливает участников даже запрет полиции. Правоохранители грозят тем, кто создаст помехи движению, до двух лет тюрьмы и штраф 4,5 тысячи евро. Протестующие требуют снять все ковидные ограничения, которые наносят ущерб транспортным цепочкам, а также нарушают свободы людей. Эксперты полагают, что акция может повторить сценарий «желтых жилетов».

Фото: БЕЛТА

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