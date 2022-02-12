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Огромные очереди из фур собрались на границе Беларуси и Евросоюза

12.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Огромные очереди из фур собрались на границе Беларуси и Евросоюза

Критическая ситуация на границе с очередями. Накануне въезда в Евросоюз ожидало более пяти тысяч грузовиков. 

И практически три тысячи из них – в литовском направлении. По информации сопредельной стороны, причина – в сбое работы программ. Таможенники продолжают оформлять документы вручную. И устранить неполадки удастся не раньше 15 февраля. В итоге договоренности по пропуску фур выполняются только на 40%. Очереди растут и в польском направлении.

Белорусские таможенники проинформировали коллег из соседних стран о сложной ситуации, предложили взаимодействие. Также заявили о готовности оказать всю необходимую помощь, в том числе водителям, которые вынуждены сутками стоять в очередях. При этом убытки несут и транспортные компании. Официального ответа от таможенных служб сопредельных стран не последовало. 

Фото: БЕЛТА

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Критическая ситуация на границе с очередями. Накануне въезда в Евросоюз ожидало более пяти тысяч грузовиков.  И практически три тысячи из них – в литовском...
 
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