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Менеджер стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег клиентов
Источник материала: БелТА
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджер стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег клиентов, сообщили БЕЛТА в МВД.
В Ивацевичах сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку по факту недостачи Br6 тыс. в коммерческой организации. Установлено, что деньги похитила 34-летняя сотрудница предприятия. Заключая договоры на изготовление мебели в рассрочку, женщина не указывала в отчетах сведения о предоплате и забирала деньги заказчиков себе.
Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-
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В Ивацевичах сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку по факту недостачи Br6 тыс. в коммерческой организации.
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