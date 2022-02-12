﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Менеджер стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег клиентов

12.02.2022 12:31 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджер стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег клиентов, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Ивацевичах сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку по факту недостачи Br6 тыс. в коммерческой организации. Установлено, что деньги похитила 34-летняя сотрудница предприятия. Заключая договоры на изготовление мебели в рассрочку, женщина не указывала в отчетах сведения о предоплате и забирала деньги заказчиков себе.

Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивацевичах сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку по факту недостачи Br6 тыс. в коммерческой организации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди берут с собой 50 рублей и оставляют у первых трех продавцов как экомаркет внедрил безнал и повысил обороты
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by