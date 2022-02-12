«Тайны профессии»: какие опасности скрывает работа участковым. И какого содержания заключенные пишут им письма?

Источник материала: ОНТ

«Тревожная кнопка» продолжает цикл репортажей, которые раскрывают тайны профессий, стоящих на страже нашей с вами безопасности. В этот раз специальный корреспондент программы Валерия Балобина задалась вопросом, а есть ли секреты у профессии, которая каждый день у всех на виду?

Казалось бы, ну какой тут эксклюзив и шпионские страсти? Ходи себе весь день, дебоширов с алкоголиками на путь истинный направляй, молодёжь по подъездам лови, да мужу с женой доказывай, что сатана им померещился. БЫ-ТО-ВУ-ХА! Но как тогда увязать со всем этим боксерские перчатки, черный пояс по карате, красный диплом и негласный титул Королевы красоты всей округи?









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