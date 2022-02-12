Источник материала: ОНТ

Легковушка врезалась в разделительное ограждение в Минском районе. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел 12 февраля, в районе семи часов утра, недалеко от деревни Королев Стан. Водитель легкового автомобиля Toyota Corolla потерял управление и врезался в ограждение. Приехавшие на место спасатели нашли зажатого в кабине водителя. Ногу человека заблокировало деформировавшейся дверью, поэтому работники МЧС использовали гидравлический инструмент, чтобы разрезать металл и освободить человека.

Водителя передали медикам. После этого его доставили в больницу.

Фото: МЧС

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