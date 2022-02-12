Водитель заснул за рулем грузовика: погибли два человека. В СК рассказали подробности

Источник материала: ОНТ

Авария по вине водителя произошла на автодороге Минск-Гомель: мужчина заснул за рулем, погибли два человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла днем 7 октября. Сидевший за рулем грузового спецфургона-рефрижератора SCANIA 43-летний минчанин на участке автодороги Минск-Гомель заснул за рулем. В результате машина выехала на обочину и сбила двоих мужчин, которые занимались ремонтом микроавтобуса FIAT.

Мужчины от полученных травм скончались на месте.

Действия водителя SCANIA квалифицированы по статье Уголовного кодекса (нарушение ПДД лицом, по неосторожности повлекшее смерть двух человек).

Фото: СК

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