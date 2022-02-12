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Итоги недели от портала «Про бизнес»
12.02.2022 13:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес в городе-спутнике, сложности регистрации ИП и невероятная тяга развивать свое дело. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Почти полгода в Минске временно приостановлена госрегистрация индивидуальных предпринимателей. На сайте Мингорисполкома сообщалось, что вызвано это техническими проблемами. «Про бизнес»
В 2021 году минский рынок коммерческой недвижимости был нестабилен. Сток не пополнился ни в сегменте офисов, ни в торговле. Айти-компании съезжали с арендуемых площадей, уходили с рынка известные бренды. Вакантность и арендные ставки то снижались, то росли. Правда, с меньшими потерями закончился год для складского рынка. Он развивался и привлекал к себе инвесторов. Тенденции рынка прошлого года и перспективы его развития в 2022-м «Про бизнес»
Фаниполь — ближайший город-спутник Минска с населением в 17,7 тысячи человек. Со стороны это место кажется типичным спальным районом Минска, где люди проводят минимум свободного времени. Тем не менее, за последние 5 лет здесь появилось больше 10 кафе, пиццерий и других точек с едой и напитками. Зачем предприниматели открывают здесь бизнес и какой видят потенциал?
Экономика для бизнеса
Вступил в силу запрет Беларуси на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы. В МИД назвали эту меру ответом на аналогичные ограничения литовских властей на перевалку продукции «Беларуськалия». Власти Беларуси не стеснялись в заявлениях и сообщили, что санкции приведут к колоссальным убыткам литовского бизнеса и госкомпаний — только по предварительным подсчетам речь идет о сотнях миллионов евро. Так ли это на самом деле? «Про бизнес»
Белорусские банки предоставляют множество вариантов кредитов для бизнеса. Получить деньги можно на разные цели — пополнение оборотных средств, выплата зарплаты сотрудникам или инвестиции. Самая высокая ставка по кредиту составляет 25% годовых в белорусских рублях. «Про бизнес» сделал большой обзор банковских продуктов и
Полезное для бизнеса
Литературный критик Даниил Арианов специально для «Про бизнес» предлагает осмыслить здоровые границы самосовершенствования, универсальность примеров чужих историй и те нюансы, которыми полнится путь от маленького человека к большому успеху. В нынешней подборке
Часть людей считает, что страх публичных выступлений — второй после страха смерти. А ведь бизнесменам часто приходится выступать: перед инесторами, перед работниками… И неуверенность в себе может разрушить команду и бизнес. Телеведущая, коуч ECF Екатерина Воронцова и тренер по технике речи и ораторскому искусству, автор книг по искусству речи и публичным выступлениям Анна Ивановская рассказали «Про бизнес»,
Сеть тренажерных залов GYM24 экспериментирует и в своем новом зале внедрила вход через распознование лиц. Учредитель сети Адонис Григаравичюс
Истории бизнеса
Даниил Рахмаков — стратегический менеджер, владелец производства «ВЭЛТ» (Wood and laser technologies), где делают деревянные пазлы и декоративные карты мира Unidragon, покорившие более 100 стран мира. О том, как создавалось производство, благодаря чему удалось завоевать российский и мировой рынки —
В Витебске есть сеть тренажерных залов, где занимаются только женщины. И тренеры здесь тоже — только женщины. Проекту уже более шести лет, и, несмотря на то, что «тренажерки» в городе почти на каждой улице, клиентки в двух залах SV-fit есть всегда. Среди них — совсем молодые девочки, их мамы и даже бабушки. Владелец студий Сергей Шидловский уже думает открывать третий зал.
В 2020 году 20-летний водитель Кирилл Литвинко и его жена Кристина — переводчик с китайского — думали о переезде из своего полесского райцентра в Минск. Но как-то, сидя в кафе, наткнулись в смартфоне на видеоролик о химчистке автомобилей — решили попробовать открыть такой же бизнес в Пинске. Вложили в старт все накопления и еще влезли в долги. Первые месяцы пара сидела в своем гараже почти без заказов и уже практически отчаялась,
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Бизнес в городе-спутнике, сложности регистрации ИП и невероятная тяга развивать свое дело. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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