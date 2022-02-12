Итоги недели от портала «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness



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Бизнес в городе-спутнике, сложности регистрации ИП и невероятная тяга развивать свое дело. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Почти полгода в Минске временно приостановлена госрегистрация индивидуальных предпринимателей. На сайте Мингорисполкома сообщалось, что вызвано это техническими проблемами. «Про бизнес» выяснил , когда ждать возобновления госрегистрации, а также какими альтернативными путями можно стать ИП.

В 2021 году минский рынок коммерческой недвижимости был нестабилен. Сток не пополнился ни в сегменте офисов, ни в торговле. Айти-компании съезжали с арендуемых площадей, уходили с рынка известные бренды. Вакантность и арендные ставки то снижались, то росли. Правда, с меньшими потерями закончился год для складского рынка. Он развивался и привлекал к себе инвесторов. Тенденции рынка прошлого года и перспективы его развития в 2022-м «Про бизнес» обсудил со старшим аналитиком компании Colliers Сергеем Сенкевичем. А с партнером, исполнительным директором NAI Belarus Андреем Алешкиным мы выяснили, почему бизнес уходит из торговых центров Минска и как это исправить.

Фаниполь — ближайший город-спутник Минска с населением в 17,7 тысячи человек. Со стороны это место кажется типичным спальным районом Минска, где люди проводят минимум свободного времени. Тем не менее, за последние 5 лет здесь появилось больше 10 кафе, пиццерий и других точек с едой и напитками. Зачем предприниматели открывают здесь бизнес и какой видят потенциал? Читайте в материале «Про бизнес».

Экономика для бизнеса

Вступил в силу запрет Беларуси на железнодорожный транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы. В МИД назвали эту меру ответом на аналогичные ограничения литовских властей на перевалку продукции «Беларуськалия». Власти Беларуси не стеснялись в заявлениях и сообщили, что санкции приведут к колоссальным убыткам литовского бизнеса и госкомпаний — только по предварительным подсчетам речь идет о сотнях миллионов евро. Так ли это на самом деле? «Про бизнес» поговорил об этом с доктором экономических наук, экспертом проекта BEROC (Киев) Львом Львовским.

Белорусские банки предоставляют множество вариантов кредитов для бизнеса. Получить деньги можно на разные цели — пополнение оборотных средств, выплата зарплаты сотрудникам или инвестиции. Самая высокая ставка по кредиту составляет 25% годовых в белорусских рублях. «Про бизнес» сделал большой обзор банковских продуктов и собрал их в одной таблице .

Полезное для бизнеса

Литературный критик Даниил Арианов специально для «Про бизнес» предлагает осмыслить здоровые границы самосовершенствования, универсальность примеров чужих историй и те нюансы, которыми полнится путь от маленького человека к большому успеху. В нынешней подборке список книг, объединенных темой переоценки . Пока массовая культура открыто упивается самоповторами, попробуем и мы понять, почему взгляд со стороны на знакомые вещи — не самый провальный ход.

Часть людей считает, что страх публичных выступлений — второй после страха смерти. А ведь бизнесменам часто приходится выступать: перед инесторами, перед работниками… И неуверенность в себе может разрушить команду и бизнес. Телеведущая, коуч ECF Екатерина Воронцова и тренер по технике речи и ораторскому искусству, автор книг по искусству речи и публичным выступлениям Анна Ивановская рассказали «Про бизнес», почему люди испытывают страх, выступая публично, а также предложили лайфхаки, как справиться с волнением.

Сеть тренажерных залов GYM24 экспериментирует и в своем новом зале внедрила вход через распознование лиц. Учредитель сети Адонис Григаравичюс рассказал «Про бизнес», чем еще удивляют гостей тренажерные залы, реально ли сбросить 85 килограммов, можно ли заниматься спортом в 75 лет и кому мешают девушки в топиках и тренеры в открытых майках.

Истории бизнеса

Даниил Рахмаков — стратегический менеджер, владелец производства «ВЭЛТ» (Wood and laser technologies), где делают деревянные пазлы и декоративные карты мира Unidragon, покорившие более 100 стран мира. О том, как создавалось производство, благодаря чему удалось завоевать российский и мировой рынки — читайте в материале «Про бизнес».

В Витебске есть сеть тренажерных залов, где занимаются только женщины. И тренеры здесь тоже — только женщины. Проекту уже более шести лет, и, несмотря на то, что «тренажерки» в городе почти на каждой улице, клиентки в двух залах SV-fit есть всегда. Среди них — совсем молодые девочки, их мамы и даже бабушки. Владелец студий Сергей Шидловский уже думает открывать третий зал. Предприниматель рассказал , почему в SV-fit нет мужчин, почему он не берет на работу тренеров-«звезд» и как его бизнес выживает в пандемию.

В 2020 году 20-летний водитель Кирилл Литвинко и его жена Кристина — переводчик с китайского — думали о переезде из своего полесского райцентра в Минск. Но как-то, сидя в кафе, наткнулись в смартфоне на видеоролик о химчистке автомобилей — решили попробовать открыть такой же бизнес в Пинске. Вложили в старт все накопления и еще влезли в долги. Первые месяцы пара сидела в своем гараже почти без заказов и уже практически отчаялась, но в итоге ребята смогли изменить ситуацию, стать популярными в своем городе и отбить большую часть инвестиций меньше, чем за полтора года.

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