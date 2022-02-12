В Минском районе легковушка врезалась в рекламную мачту: два человека пострадали

Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковой автомобиль врезался в рекламную мачту, два человека пострадали, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Минского РУВД.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 7.05 на 19-м км автодороги М2 Минск - Национальный аэропорт в Минском районе. Водитель 1997 года рождения, гражданин Туркменистана, ехал на автомобиле "Тойота" в направлении аэропорта. Он не учел погоду и техническое состояние авто и не справился с управлением. Машину занесло, она столкнулась с рекламной мачтой.

Водитель и пассажир 1986 года рождения, гражданин Сирии, с травмами были доставлены в учреждение здравоохранения.

На автомобиле была установлена зимняя резина. На задней оси транспортного средства протектор резины не соответствовал требованиям ПДД. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минского района напоминает водителям о правилах безопасного вождения. "Управление транспортом в зимний период требует особого внимания, строгого соблюдения правил и хороших навыков вождения. Не стоит забывать, что на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в 4 раза (на обледенелой дороге - в 6-7 раз). Немаловажно правильно выбрать скорость движения. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию до транспорта впереди. На скользкой или обледенелой дороге дистанция должна быть увеличена в 6-7 раз", - напомнили в ГАИ.-0-