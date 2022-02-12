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«Спасибо, нет». Пес любит плавать в бассейне и мастерски игнорирует уговоры хозяйки (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Порой хвостатые питомцы проявляют излишнюю самостоятельность, принимая решение, хотят они выполнять хозяйские команды или нет. Если для кота такое отношение к владельцу типичное, то среди собак это более уникальные случаи.
В TikTok на странице пользователя nashandkaiko появилось видео с упрямым золотистым ретривером по кличке Кайко, которому очень нравился плавать в бассейне. Абсолютно понимая, что хочет от него владелица – чтобы он заканчивал купаться – он умышленно каждый раз отплывает в сторону от девушки, как бы она ни старалась привлечь его внимание.
Интернет-пользователям ситуация показалась очень смешной. Некоторые пользователи признали, что сами не прочь оказаться на месте этой собаки.
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Порой хвостатые питомцы проявляют излишнюю самостоятельность, принимая решение, хотят они выполнять хозяйские команды или нет. Если для кота такое отношение к...
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