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«Спасибо, нет». Пес любит плавать в бассейне и мастерски игнорирует уговоры хозяйки (ВИДЕО)

12.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Спасибо, нет». Пес любит плавать в бассейне и мастерски игнорирует уговоры хозяйки (ВИДЕО)

Порой хвостатые питомцы проявляют излишнюю самостоятельность, принимая решение, хотят они выполнять хозяйские команды или нет. Если для кота такое отношение к владельцу типичное, то среди собак это более уникальные случаи.

В TikTok на странице пользователя nashandkaiko появилось видео с упрямым золотистым ретривером по кличке Кайко, которому очень нравился плавать в бассейне. Абсолютно понимая, что хочет от него владелица – чтобы он заканчивал купаться – он умышленно каждый раз отплывает в сторону от девушки, как бы она ни старалась привлечь его внимание.

Интернет-пользователям ситуация показалась очень смешной. Некоторые пользователи признали, что сами не прочь оказаться на месте этой собаки.

«Легенда гласит, что он до сих пор плавает», «Хочу быть этой собакой», «Если я не буду смотреть им в глаза, они меня не увидят! Просто продолжай плыть», «Я тебя не слышу, у меня вода в ушах», – писали в комментариях.


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Порой хвостатые питомцы проявляют излишнюю самостоятельность, принимая решение, хотят они выполнять хозяйские команды или нет. Если для кота такое отношение к...
 
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