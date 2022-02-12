«Спасибо, нет». Пес любит плавать в бассейне и мастерски игнорирует уговоры хозяйки (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Порой хвостатые питомцы проявляют излишнюю самостоятельность, принимая решение, хотят они выполнять хозяйские команды или нет. Если для кота такое отношение к владельцу типичное, то среди собак это более уникальные случаи.

В TikTok на странице пользователя nashandkaiko появилось видео с упрямым золотистым ретривером по кличке Кайко, которому очень нравился плавать в бассейне. Абсолютно понимая, что хочет от него владелица – чтобы он заканчивал купаться – он умышленно каждый раз отплывает в сторону от девушки, как бы она ни старалась привлечь его внимание.

Интернет-пользователям ситуация показалась очень смешной. Некоторые пользователи признали, что сами не прочь оказаться на месте этой собаки.

«Легенда гласит, что он до сих пор плавает», «Хочу быть этой собакой», «Если я не буду смотреть им в глаза, они меня не увидят! Просто продолжай плыть», «Я тебя не слышу, у меня вода в ушах», – писали в комментариях.





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