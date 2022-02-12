Либерально-демократическая партия Беларуси поддержала изменения в Конституцию и призвала голосовать

Источник материала: ОНТ

Референдуму и изменениям в Конституцию – да. Либерально-демократическая партия Беларуси поддержала изменения в Основной закон и призвала принять участие в голосовании. Резолюция принята на патриотическом конгрессе.

Участники – более тысячи человек. Партийные активисты со всей страны, а также гости. Как из Беларуси, так и других стран, в том числе Литвы. Это представители более 20 общественных и политических деятелей из балтийской республики, а также дипломаты из ряда стран.

Участники конгресса после его завершения проведут встречи в своих регионах, чтобы еще раз рассказать о важности предстоящего голосования и цели изменений в Основной закон – чтобы страна развивалась эволюционным путем и по запросам общества.

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