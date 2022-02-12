|
Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Источник материала: ОНТ
Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня зрители «Олимпик-Арены» вновь увидели на ледовой площадке яркую борьбу соперников и обилие заброшенных шайб.
При заполненных трибунах уверенную победу одержала команда Президента, которая обыграла соперников из Гродненской области. Уже к первому перерыву хозяева площадки вели со счетом 4:0. Впрочем, соперник сдаваться не собирался и попытался навязать борьбу мастеровитым фаворитам. Однако этого гродненским хоккеистам для хорошего результата не хватило. Команда Президента одержала уверенную победу – 8:3. Лучшим бомбардиром встречи стал Алексей Ефименко, забросивший три шайбы.
Следующий поединок команда главы государства проведет 19 марта. В Минск приедут представители Витебской области. Не прерывается и добрая традиция хоккейных встреч. Подарки от команды Президента болельщикам, которые собрались на «Олимпик-Арене».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня зрители «Олимпик-Арены» вновь...
|
Архив (Разное)