﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

12.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня зрители «Олимпик-Арены» вновь увидели на ледовой площадке яркую борьбу соперников и обилие заброшенных шайб.

При заполненных трибунах уверенную победу одержала команда Президента, которая обыграла соперников из Гродненской области. Уже к первому перерыву хозяева площадки вели со счетом 4:0. Впрочем, соперник сдаваться не собирался и попытался навязать борьбу мастеровитым фаворитам. Однако этого гродненским хоккеистам для хорошего результата не хватило. Команда Президента одержала уверенную победу – 8:3. Лучшим бомбардиром встречи стал Алексей Ефименко, забросивший три шайбы. 

Следующий поединок команда главы государства проведет 19 марта. В Минск приедут представители Витебской области. Не прерывается и добрая традиция хоккейных встреч. Подарки от команды Президента болельщикам, которые собрались на «Олимпик-Арене».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня зрители «Олимпик-Арены» вновь...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спасибо, нет». Пес любит плавать в бассейне и мастерски игнорирует уговоры хозяйки (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by