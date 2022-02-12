Источник материала: ОНТ

Определились лидеры республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня зрители «Олимпик-Арены» вновь увидели на ледовой площадке яркую борьбу соперников и обилие заброшенных шайб.

При заполненных трибунах уверенную победу одержала команда Президента, которая обыграла соперников из Гродненской области. Уже к первому перерыву хозяева площадки вели со счетом 4:0. Впрочем, соперник сдаваться не собирался и попытался навязать борьбу мастеровитым фаворитам. Однако этого гродненским хоккеистам для хорошего результата не хватило. Команда Президента одержала уверенную победу – 8:3. Лучшим бомбардиром встречи стал Алексей Ефименко, забросивший три шайбы.

Следующий поединок команда главы государства проведет 19 марта. В Минск приедут представители Витебской области. Не прерывается и добрая традиция хоккейных встреч. Подарки от команды Президента болельщикам, которые собрались на «Олимпик-Арене».

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