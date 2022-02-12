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В Витебске в парке отдыха развернулся большой лыжный праздник
Источник материала: ОНТВитебске в парке отдыха развернулся большой лыжный праздник" class="one-news__figure-img">
На севере страны программу выходного дня диктует зима! Субботу во многих районах люди на лыжне. Семьями, школами, трудовыми коллективами.
В Витебске в парке отдыха большой лыжный праздник. Старты хоть районные, но борьба до последних метров. Первыми на лыжню вышли школьники, дальше соревновались педагоги, сотрудники университетов, промышленных предприятий. Со снегом в этом году повезло, трассу в популярном месте проложили еще в начале зимы, и фестиваль стал хорошим поводом примерить спортивное снаряжение тем, кто еще не успел.
Впрочем, программа выходного дня в парке отдыха была насыщенная, после лыжных гонок участники могли попробовать себя в других видах спорта: тут и пневматическая стрельба, гири, армреслинг. Для школьников – спортландия, один из этапов которой настоящие «танцы на льду». Были состязания и для самых маленьких, набережную парка украсили большими снежными фигурами. Но и какой праздник на свежем воздухе без каши, накормили всех настоящим армейским обедом витебские десантники.
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На севере страны программу выходного дня диктует зима! Субботу во многих районах люди на лыжне. Семьями, школами, трудовыми коллективами. В Витебске в парке отдыха...
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