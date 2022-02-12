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Коал включили в список исчезающих видов

12.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коал включили в список исчезающих видов

Коалы были внесены в список исчезающих видов в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а также на Австралийской столичной территории. Соответствующее решение было принято властями страны на фоне резкого сокращения численности этих животных, информирует BBC.

Популяции коал угрожают лесные пожары, расчистка земель, болезни и засухи. Власти Австралии рекомендуют принять меры для спасения животных. Среда обитания коал уменьшается в том числе из-за климатических изменений.

Министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей сообщила, что политиками готовится план восстановления популяции коал.

Коалы были внесены в список уязвимых видов еще в 2012 году.

Фото: Pixabay

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Коалы были внесены в список исчезающих видов в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а также на Австралийской столичной территории. Соответствующее...
 
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