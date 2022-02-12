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Коал включили в список исчезающих видов
Источник материала: ОНТ
Коалы были внесены в список исчезающих видов в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а также на Австралийской столичной территории. Соответствующее решение было принято властями страны на фоне резкого сокращения численности этих животных,
Популяции коал угрожают лесные пожары, расчистка земель, болезни и засухи. Власти Австралии рекомендуют принять меры для спасения животных. Среда обитания коал уменьшается в том числе из-за климатических изменений.
Министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей сообщила, что политиками готовится план восстановления популяции коал.
Коалы были внесены в список уязвимых видов еще в 2012 году.
Фото: Pixabay
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Коалы были внесены в список исчезающих видов в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а также на Австралийской столичной территории. Соответствующее...
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