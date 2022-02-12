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Канадские дальнобойщики снова блокируют мост между США и Канадой

12.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Канадские дальнобойщики снова блокируют мост между США и Канадой

Не отступают от своих требований дальнобойщики Канады, которые и запустили «конвой свободы». Водители продолжают блокировать мост между США и Канадой, несмотря на судебный ордер, который предписал очистить дорогу.

Движение здесь перекрыто с понедельника. К водителям присоединились обычные граждане. Канадский премьер называет протестующих «маргинальным меньшинством» и подчеркивает, что им грозит суровое наказание. Но люди не намерены уходить с улиц и требуют отставки политика. Протесты охватили крупные города страны. В Оттаве активисты собрались у здания парламента. В провинции Онтарио с пятницы действует режим ЧС. 

Протестует и Америка. В Нью-Йорке участники митинга у здания мэрии выступили против масок в школах и обязательной вакцинации работников муниципальных предприятий. Под угрозой увольнения более 3 тысяч учителей, врачей, медсестер, пожарных и полицейских. 



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Не отступают от своих требований дальнобойщики Канады, которые и запустили «конвой свободы». Водители продолжают блокировать мост между США и Канадой, несмотря на...
 
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