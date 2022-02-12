Байден назвал дату нападения России на Украину

Источник материала: ОНТ

Ситуацию вокруг Украины продолжают подогревать не только поставками оружия, но и разного рода громкими заявлениями, фейками и информационными вбросами.

Американский президент назвал дату нападения России на Украину. По словам Джо Байдена это произойдет 16 февраля, сообщает газета Politico. Очередное абсурдное заявление президент США сделал на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

Впрочем, «союзники» с ним не солидарны. Некоторые европейские лидеры отказываются верить в эти даты, аргументируя тем, что Москва неоднократно опровергала информацию о нападении. Но в Белом Доме не успокаиваются. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что российское вторжение начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

А вот американское агентство Bloomberg называет другую дату – 15 февраля, ссылаясь на неких чиновников. Их имена не называются.

Неделю назад Bloomberg уже опубликовало вброс с заголовком «Россия напала на Украину». А потом опровергало эту информацию и извинялось. Также накануне стало известно, что США в ближайшие дни направят в Польшу еще 3 тысячи военных – для поддержки союзников в Восточной Европе. В российском МИДе прокомментировали отправку дополнительных сил и мнимые намерения напасть на Украину, в том числе во время Олимпиады.

Наболевшие вопросы европейской и мировой безопасности сегодня обсудит президент России с коллегами из США и Франции. Что касается диалога с Джо Байденом, то инициатор новой беседы — именно Вашингтон. С Эммануэлем Макроном Владимир Путин общался в начале этой недели. Французский лидер приезжал в Москву, а потом сразу отправился в Киев, где встретился с президентом Украины. На фоне небывалой информационной истерии своих граждан незамедлительно покинуть Украину призвали Япония, Норвегия, Латвия, Великобритания. А Израиль вывозит из Киева семьи дипломатов.

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