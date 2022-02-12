Мужчина бросил игрушку псу, но он не увидел, как она упала. Посмотрите, собака «зависла» и, говорят, до сих пор ждет! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике пес играет на улице с хозяином, но неожиданно застывает, сидя и глядя вверх. Причина в том, что мужчина бросил питомцу игрушку, которая вскоре упала на землю, но собака это не заметила и продолжила ждать.





Пользователи соцсетей посмеялись над случившимся.

Фото: Pixabay.com

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