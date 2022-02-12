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Мужчина бросил игрушку псу, но он не увидел, как она упала. Посмотрите, собака «зависла» и, говорят, до сих пор ждет! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике пес играет на улице с хозяином, но неожиданно застывает, сидя и глядя вверх. Причина в том, что мужчина бросил питомцу игрушку, которая вскоре упала на землю, но собака это не заметила и продолжила ждать.
Пользователи соцсетей посмеялись над случившимся.
Фото: Pixabay.com
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Мужчина бросил игрушку псу, но он не увидел, как она упала. Посмотрите, собака «зависла» и, говорят, до сих пор ждет! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пес играет на улице с хозяином, но неожиданно застывает, сидя и глядя вверх. Причина в том, что мужчина бросил питомцу...
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