Раскрыта главная опасность овощных соков

Источник материала: ОНТ

Некоторые овощи могут содержать много пестицидов и нитратов. Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление диетолога Елену Соломатину.

Специалист предупредила: без вреда здоровью можно за день выпивать лишь один стакан свежевыжатого сока. При этом лучше выбрать сами фрукты и овощи вместо переработанного варианта.

Эксперт подчеркнула, что соки могут привести к отравлению. Свежевыжатые соки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, инсулинорезистентности, диабете и лишнем весе. Кислые соки следует пить через трубочку, чтобы не повредится эмаль. Концентрированные соки диетолог советует разбавлять водой.

Соломатина назвала главной опасностью соков содержание в овощах нитратов.

Фото: Pixabay

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