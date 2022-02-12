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Раскрыта главная опасность овощных соков
Источник материала: ОНТ
Некоторые овощи могут содержать много пестицидов и нитратов. Об этом
Специалист предупредила: без вреда здоровью можно за день выпивать лишь один стакан свежевыжатого сока. При этом лучше выбрать сами фрукты и овощи вместо переработанного варианта.
Эксперт подчеркнула, что соки могут привести к отравлению. Свежевыжатые соки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, инсулинорезистентности, диабете и лишнем весе. Кислые соки следует пить через трубочку, чтобы не повредится эмаль. Концентрированные соки диетолог советует разбавлять водой.
Соломатина назвала главной опасностью соков содержание в овощах нитратов.
Фото: Pixabay
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Некоторые овощи могут содержать много пестицидов и нитратов. Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление диетолога Елену Соломатину. Специалист...
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