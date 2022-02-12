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Сообщения о взрыве в Донецке не подтвердили в ДНР

12.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сообщения о взрыве в Донецке не подтвердили в ДНР

Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются. Обстановка в Донецке сейчас спокойная, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в Донецке прогремел мощный взрыв.

Маргарита Симоньян привела слова главы ДНР о том, что ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.

Как передает РИА «Новости», в Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв, ситуация в городе спокойная.

По информации корреспондентов Telegram-канала «Донбасс решает», которые находятся в Донецке, ничего из ряда вон выходящего не зафиксировано.


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Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются. Обстановка в Донецке сейчас спокойная, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР....
 
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