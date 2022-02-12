Сообщения о взрыве в Донецке не подтвердили в ДНР

Источник материала: ОНТ

Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются. Обстановка в Донецке сейчас спокойная, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в Донецке прогремел мощный взрыв.

Маргарита Симоньян привела слова главы ДНР о том, что ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.

Как передает РИА «Новости», в Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв, ситуация в городе спокойная.

По информации корреспондентов Telegram-канала «Донбасс решает» , которые находятся в Донецке, ничего из ряда вон выходящего не зафиксировано.





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