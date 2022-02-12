|
Сообщения о взрыве в Донецке не подтвердили в ДНР
Источник материала: ОНТ
Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются. Обстановка в Донецке сейчас спокойная,
Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в Донецке прогремел мощный взрыв.
Маргарита Симоньян
Как
По информации корреспондентов Telegram-канала
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются. Обстановка в Донецке сейчас спокойная, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР....
|
Архив (Разное)