Пенсионерка 17 часов просидела в заложниках и спаслась благодаря игре в слова

Источник материала: ОНТ

Пенсионерка из Чикаго (Иллинойс, США) 17 часов находилась в заложниках у проникшего к ней в дом налетчика. Женщина спаслась благодаря игре в слова. На историю обращает внимание BBC.

80-летняя Дениз Хольт спала у себя в кровати, когда в ее дом ворвался психически больной обнаженный 32-летний мужчина. Подозреваемый Джеймс Дэвис III угрожал пожилой жертве ножницами. При этом тело самого мужчины было покрыто множеством кровоточащих ран: Дэвис порезался осколками стекла, когда через окно забирался в дом. Джеймс заставил пенсионерку принять теплую ванну вместе с ним. После этого злоумышленник обесточил телефоны и запер женщину в подвале.

Дочь пенсионерки Мередит Хольт-Колдуэлл, живущая в Сиэтле (штат Вашингтон), предположила, что с ее матерью могло что-то случиться – та не прислала свой счет в игре в слова Wordle. Ранее Дениз делала это ежедневно. Мередит написала матери, но та не отвечала.

Хольт-Колдуэлл обратилась в полицию. Правоохранитель явились в дом пенсионерки, где и обнаружили Дэвиса. Чтобы арестовать Джеймса, полицейским пришлось использовать электрошокер. К тому моменту пенсионерка 17 часов находилась в заложниках.

Подозреваемому грозят обвинения в проникновении в чужое жилище с оружием, нападении на человека, похищении человека с отягчающими обстоятельствами, а также в нападение на полицейского.

Дениз Хольт в результате произошедшего физических травм не получила. При этом пенсионерка призналась, что уже не надеялась пережить эту историю.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram