Тур и Барбашинский пригласили Лукашенко посетить школу в Лидском районе

Источник материала: ОНТ

Член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен Андрей Барбашинский и ведущий стрима Игорь Тур в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» пригласили Александра Лукашенко посетить Первомайскую среднюю школу в Лидском районе, чтобы решить проблему со стадионом для учащихся.

Игорь Тур, ведущий стрима: «Это личная боль. Первомайская средняя школа Лидского района. Был прекрасный стадион возле школы, но не относится к школе. Всегда на этом стадионе занимались спортом, и все было замечательно, играли в футбол. Поселок на 2000 человек, между школой и стадионом дорога, на которой машина появляется раз в два часа в лучшем случае. Сейчас побывал в школе. Там говорят – не можем заниматься на том стадионе, потому что детям нужно переходить дорогу. А этого делать нельзя по нормам безопасности. Так это большая разница – нельзя переходить дорогу в Минске в оживленном районе или в поселке на 2000 человек. В итоге, у детей нет стадиона. Им нельзя бегать на физкультуре на стадионе, который в 400 м, но нужно через дорогу пройти. Стадион зарос, дети не занимаются физкультурой. Вроде как по логике, безопасность, все правильно. Но на месте, мне кажется, какое-то решение верное не было принято».

Андрей Барбашиснкий, член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен: «Видимо надо просить Александра Григорьевича, чтобы он нашел в своем плотном графике время, пролетел, и как-то разъяснил».

Игорь Тур, ведущий стрима: «Александр Григорьевич, приглашаем Вас в Первомайск!».

Андрей Барбашиснкий, член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен: «Я думаю, что тогда этот вопрос быстро будет решаться. Складывается впечатление, что где появляется Глава государства, там начинает все веселее решаться.

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