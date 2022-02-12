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«Люди выбирают между едой и оплатой коммуналки»: депутат парламента Молдовы Односталко рассказал о кризисе после переориентации страны на Запад

12.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Люди выбирают между едой и оплатой коммуналки»: депутат парламента Молдовы Односталко рассказал о кризисе после переориентации страны на Запад

После пророссийского курса при Додоне Молдова при Санду переориентировалась на Запад. И страну накрыл экономический кризис. Люди выбирают: либо купить продукты питания, либо оплатить коммуналку. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал депутат парламента Молдовы Владимир Односталко.

Владимир Односталко: «К сожалению, уже кризис идет, «изба» уже горит. Это факт. В отличие от вас, у нас ситуация сложная в экономическом плане. В мире не просто, но то, что делают наши власти, это отражается на нас всех. Вчера буквально по проевропейскому Euronews, его нельзя обвинить в любви к нам, партии социалистов, было сказано, что Молдова занимает вторую строчку по уровню инфляции в Европе. Вторую строчку! У нас все стало очень дорого. Настолько дорого, что многие перестали покупать традиционные продукты питания. Это касается незащищенных слоев населения. Что касается энергоресурсов, ситуация вышла из-под контроля. К сожалению, это нужно признать. Потому что увеличение цен на энергоресурсы – в 4 раза буквально за два месяца – это очень больно и страшно. Может быть, на словах это звучит, что это где-то там, далеко, в Молдове… Январские платежки пришли с еще одним увеличением. Многие сейчас столкнулись с проблемой: либо есть, либо отапливать дома, либо оплачивать платежки».


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После пророссийского курса при Додоне Молдова при Санду переориентировалась на Запад. И страну накрыл экономический кризис. Люди выбирают: либо купить продукты...
 
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