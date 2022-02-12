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«Люди выбирают между едой и оплатой коммуналки»: депутат парламента Молдовы Односталко рассказал о кризисе после переориентации страны на Запад
Источник материала: ОНТ
После пророссийского курса при Додоне Молдова при Санду переориентировалась на Запад. И страну накрыл экономический кризис. Люди выбирают: либо купить продукты питания, либо оплатить коммуналку. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал депутат парламента Молдовы Владимир Односталко.
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«Люди выбирают между едой и оплатой коммуналки»: депутат парламента Молдовы Односталко рассказал о кризисе после переориентации страны на Запад
После пророссийского курса при Додоне Молдова при Санду переориентировалась на Запад. И страну накрыл экономический кризис. Люди выбирают: либо купить продукты...
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