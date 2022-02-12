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Первая авиакомпания объявила о прекращении полетов в Украину

12.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первая авиакомпания объявила о прекращении полетов в Украину

Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов в Украину, пишет «МИР24» со ссылкой на агентство ANP.

Ранее в Telegram-каналах было распространено сообщении о взрыве в Донецке, однако информацию не подтвердили в силовых ведомствах ДНР.

Фото: Pixabay.com

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Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов в Украину, пишет «МИР24» со ссылкой на агентство ANP. Ранее в Telegram-каналах было распространено сообщении...
 
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