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Первая авиакомпания объявила о прекращении полетов в Украину
Источник материала: ОНТ
Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов в Украину,
Ранее в Telegram-каналах было распространено сообщении о взрыве в Донецке, однако информацию
Фото: Pixabay.com
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Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов в Украину, пишет «МИР24» со ссылкой на агентство ANP. Ранее в Telegram-каналах было распространено сообщении...
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