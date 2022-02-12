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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию вокруг реакции Запада на предложения России по безопасности
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом 12 февраля
Главы государств рассмотрели некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества двух стран. Также была затронута ситуация вокруг реакции стран Запада и НАТО на предложения России по выработке долгосрочных гарантий безопасности.
Белорусский и российский лидеры условились о дальнейших личных контактах.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом 12 февраля информирует пресс-служба Кремля....
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