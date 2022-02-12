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Астероид в 4 раза выше Эйфелевой башни приближается к Земле (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Крупный астероид приближается к Земле,
Примерно 1,3 км – диаметр астероида. Это в 4 раза выше Эйфелевой башни. Планируется, что 4 марта астероид пролетит возле планеты.
Хоть ученые и относят космическое тело к «потенциально опасному», оно не столкнется с Землей. Астероид пролетит на расстоянии более 4,8 млн км от Земли – это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.
Отмечается, что ИПМ имени М. В. Келдыша РАН сделал анимацию полета астероида благодаря 40-см телескопу в Алтае. В «Роскосмосе» продолжают следить за небесным телом.
Фото:
Видео: ИПМ имени М. В. Келдыша РАН / «Роскосмос»
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Крупный астероид приближается к Земле, сообщает «Роскосмос». Примерно 1,3 км – диаметр астероида. Это в 4 раза выше Эйфелевой башни. Планируется, что 4 марта астероид...
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