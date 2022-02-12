Астероид в 4 раза выше Эйфелевой башни приближается к Земле (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Крупный астероид приближается к Земле, сообщает «Роскосмос».

Примерно 1,3 км – диаметр астероида. Это в 4 раза выше Эйфелевой башни. Планируется, что 4 марта астероид пролетит возле планеты.

Хоть ученые и относят космическое тело к «потенциально опасному», оно не столкнется с Землей. Астероид пролетит на расстоянии более 4,8 млн км от Земли – это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.

Отмечается, что ИПМ имени М. В. Келдыша РАН сделал анимацию полета астероида благодаря 40-см телескопу в Алтае. В «Роскосмосе» продолжают следить за небесным телом.

Фото: Pixabay.com

Видео: ИПМ имени М. В. Келдыша РАН / «Роскосмос»





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