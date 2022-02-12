Будет ли война? Мнение военного эксперта Александра Алесина

Источник материала: ОНТ

США поднимают градус напряженности вокруг темы войны России и Украины, чтобы решать собственные задачи. Так, внимание американцев отвлекается от экономических проблем внутри страны. Также предпринимается попытка сплотить союзников США и не дать им сблизиться с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил военный эксперт Александр Алесин.

Александр Алесин: «Я думаю, что это игра на нервах. Потому что прямое столкновение на самом деле не выгодно ни одной из сторон. США поднимают градус напряженности для того, чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем. Экономический кризис очень силен в Америке, инфляция велика, больше за последние 40 лет, наверное, не было. Поэтому есть желание поднять градус по внутренним причинам. А с другой стороны, для того, чтобы попытаться сплотить разбегающихся союзников, которые демонстрируют все большую самостоятельность и желание “покорешиться” с Россией один на один. Поэтому, я думаю, этим объясняется и назначение Байденом конкретной даты российского нападения».

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