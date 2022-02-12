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Будет ли война? Мнение военного эксперта Александра Алесина
Источник материала: ОНТ
США поднимают градус напряженности вокруг темы войны России и Украины, чтобы решать собственные задачи. Так, внимание американцев отвлекается от экономических проблем внутри страны. Также предпринимается попытка сплотить союзников США и не дать им сблизиться с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил военный эксперт Александр Алесин.
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США поднимают градус напряженности вокруг темы войны России и Украины, чтобы решать собственные задачи. Так, внимание американцев отвлекается от экономических...
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