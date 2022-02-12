Белорусские конькобежки не сумели пробиться в следующий раунд соревнований Олимпийских игр

Источник материала: ОНТ

Сегодня борьбу на Олимпиаде вели белорусские конькобежцы. Они выступали в двух видах программы. К сожалению, порадовать результатами им не удалось.

В четвертьфинале командной гонки Марина Зуева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева уступили соперницам из Канады и не сумели пробиться в следующий раунд соревнований. Теперь 15 февраля белорускам предстоит сразиться за 7-е итоговое место с командой Польши. В этот же день определятся финалисты гонки.

Неудачно сегодня выступил Игнат Головатюк. В забеге на 500 метров он шел с хорошим временем, но затем неудачно выставил конек и потерял скорость. Белорус в итоге занял последнее, 30-е место. Золотую медаль на этой дистанции с олимпийским рекордом завоевал китаец Гао Тинюй.

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