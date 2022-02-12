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«Человек ничего не завоевал, а ему уже все должны». Ситуацию с Тимановской обсудили Барбашинский и Тур

12.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Человек ничего не завоевал, а ему уже все должны». Ситуацию с Тимановской обсудили Барбашинский и Тур

Член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен Андрей Барбашинский и ведущий стрима Игорь Тур в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» обсудили ситуацию с Кристиной Тимановской.

Андрей Барбашиснкий, член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен: «Как можно говорить, что у меня что-то забрали, что-то кто-то кому-то должен, если у тебя ничего не брали. 

Игорь Тур, ведущий стрима: «Понимаю о ком вы говорите. Это мы о Кристине Тимановской. Человек еще ничего не завоевал, а ему все должны».

Напомним, спортсменку Кристину Тимановскую в августе на Олимпиаде в Токио планировали поставить выступать за сборную в беговой эстафете 4 по 400 метров, но она записала видео, в котором попыталась объяснить, что не может этого сделать.

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Член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен Андрей Барбашинский и ведущий стрима Игорь Тур в эфире YouTube-канала «Главный. Тур»...
 
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