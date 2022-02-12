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«Человек ничего не завоевал, а ему уже все должны». Ситуацию с Тимановской обсудили Барбашинский и Тур
Источник материала: ОНТ
Член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен Андрей Барбашинский и ведущий стрима Игорь Тур в эфире YouTube-канала
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«Человек ничего не завоевал, а ему уже все должны». Ситуацию с Тимановской обсудили Барбашинский и Тур
Член Исполкома НОК Беларуси, олимпийский чемпион-92 по гандболу, бизнесмен Андрей Барбашинский и ведущий стрима Игорь Тур в эфире YouTube-канала «Главный. Тур»...
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