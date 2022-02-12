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Андрей Барбашинский: у белорусских олимпийцев нет установки «без медалей не возвращайтесь»

12.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Барбашинский: у белорусских олимпийцев нет установки «без медалей не возвращайтесь»

У национальной команды Беларуси нет установки на Олимпийские игры «без медалей не возвращайтесь». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал член Исполкома НОК, чемпион Олимпиады-92 Андрей Барбашинский.

Андрей Барбашинский: «Нет такого. По крайней мере, на всех заседаниях Исполкома НОК я присутствую, такого не слышал, чтобы было указание “без медалей не возвращайтесь”. Мы же не в Советском Союзе. Это в Советском Союзе говорили. Может быть, кто-то перепутал. Сегодня все в одинаковых условиях, все едут и сражаются. Самое главное Национальному олимпийскому комитету – обеспечить национальную команду, чтобы они достойно себя ощущали, выступили, приехали, разместились, были одеты, обуты. Конечно, мы все надеемся, вместе радуемся и вместе переживаем». 


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У национальной команды Беларуси нет установки на Олимпийские игры «без медалей не возвращайтесь». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал член...
 
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