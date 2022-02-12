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Андрей Барбашинский: у белорусских олимпийцев нет установки «без медалей не возвращайтесь»
Источник материала: ОНТ
У национальной команды Беларуси нет установки на Олимпийские игры «без медалей не возвращайтесь». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал член Исполкома НОК, чемпион Олимпиады-92 Андрей Барбашинский.
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У национальной команды Беларуси нет установки на Олимпийские игры «без медалей не возвращайтесь». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал член...
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