Андрей Барбашинский: у белорусских олимпийцев нет установки «без медалей не возвращайтесь»

Источник материала: ОНТ

У национальной команды Беларуси нет установки на Олимпийские игры «без медалей не возвращайтесь». Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал член Исполкома НОК, чемпион Олимпиады-92 Андрей Барбашинский.

Андрей Барбашинский: «Нет такого. По крайней мере, на всех заседаниях Исполкома НОК я присутствую, такого не слышал, чтобы было указание “без медалей не возвращайтесь”. Мы же не в Советском Союзе. Это в Советском Союзе говорили. Может быть, кто-то перепутал. Сегодня все в одинаковых условиях, все едут и сражаются. Самое главное Национальному олимпийскому комитету – обеспечить национальную команду, чтобы они достойно себя ощущали, выступили, приехали, разместились, были одеты, обуты. Конечно, мы все надеемся, вместе радуемся и вместе переживаем».





Подписывайтесь на нас в Telegram