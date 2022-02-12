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На Олимпийских играх прошла спринтерская гонка по биатлону среди мужчин. Смольский показал хороший результат

12.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпийских играх прошла спринтерская гонка по биатлону среди мужчин. Смольский показал хороший результат

На Олимпийских играх прошла спринтерская гонка по биатлону среди мужчин. Серебряный призер Игр в Китае Антон Смольский сегодня показал хороший результат.

Белорус допустил один промах на втором огневом рубеже и в итоговом протоколе занял десятое место, уступив победителю Йоханнесу Бе 1 минуту и 12 секунд. Норвежец продемонстрировал великолепный лыжный ход и, несмотря на один штрафной круг, опередил ближайшего преследователя француза Кентена Фийона Маэ на 25 секунд. Отметим, что для Бе это уже третье олимпийское золото в карьере. Бронзовым призером стал старший из братьев Бе – Тарье. Никита Лобастов показал 57-й результат, Максим Воробей занял 71-е место, Дмитрий Лазовский – 78-й.

Впереди любителей биатлона еще ждет насыщенная программа. Завтра будет разыграно сразу два комплекта наград – в гонках преследования. У женщин под 15-м стартовым номером на дистанцию отправится Динара Алимбекова, Анна Сола уйдет 26-й, а Ирина Лещенко – 60-й. У мужчин нашу команду завтра представят Антон Смольский и Никита Лобастов.

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На Олимпийских играх прошла спринтерская гонка по биатлону среди мужчин. Серебряный призер Игр в Китае Антон Смольский сегодня показал хороший результат. Белорус...
 
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