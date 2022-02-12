Путин провел телефонный разговор с Байденом

Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом США Джо Байденом. Переговоры длились около часа, информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщения Белого дома.

Уточняется, что переговорам президентов предшествовало общение руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран.

Об итогах и содержании разговора Путина и Байдена в Белом доме пока не рассказали.

Ранее сообщалось , что 12 февраля также состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств рассмотрели некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества двух стран. Также была затронута ситуация вокруг реакции стран Запада и НАТО на предложения России по выработке долгосрочных гарантий безопасности.

Фото: Pixabay

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