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Путин провел телефонный разговор с Байденом
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом США Джо Байденом. Переговоры длились около часа,
Уточняется, что переговорам президентов предшествовало общение руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран.
Об итогах и содержании разговора Путина и Байдена в Белом доме пока не рассказали.
Ранее
Фото: Pixabay
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом США Джо Байденом. Переговоры длились около часа, информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
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