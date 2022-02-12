На «Линии Сталина» представили реплику знаменитого советского танка Т-50. Вот как он выглядит

Источник материала: ОНТ

Пополнение в коллекции бронированной техники. На «Линии Сталина» сегодня представили реплику знаменитого советского танка Т-50. На презентации присутствовала и наша съемочная группа.

Т-50 – по праву считается одним из лучших танков советской армии. В классе легких эта машина была первая. Воссоздать точную копию и сделать аналог, которого нет в мире – это задачу воплотили отечественные мастера-реконструкторы танковых дел. На всё ушло 7 месяцев. Информацию собирали по крупицам, изучая чертежи и фотографии, экспозиции в музеях.

Т-50 поистине уникальная машина. Этот советский танк отличается высокой скоростью и хорошей маневренностью. Прочная броня – увеличивала выживаемость на поле боя, как следствие – могла отразить любой удар противника.

В годы войны эта советская машина зарекомендовала себя как помощник пехоте. Уникальные технические параметры делали танк неуязвимым. Восстановленная модель немного отличается от исторического оригинала: два пулемета, оригинальная пушка 45-го калибра и башня, способная вращаться на 360 градусов. Но все же от некоторых характеристик не отступили – даже швы по ГОСТу.

Боевое крещение Т-50 состоялось во время реконструкции событий 42-го года. Эта часть боевых действий считается окончанием московской наступательной операции. Своеобразный тест-драйв танк прошел с отметкой «отлично».

Сергей Пушнов, старшины военно-исторического клуба «Солдаты победы»: «Здесь идет боестолкновение между немцами, которые выходят из полу-окружения. Они сталкиваются с подразделением Красной Армии. В первом случае это диверсанты-лыжники. Они подрывают "Хэдсон" – немецкое штормовое оружие, а потом подрывают два немецких танка. На подмогу выходит подразделение Красной Армии, следом выдвигается техника Т-50, Б-11. Получается, немцы попадают в огневой мешок».

За годы войны с конвейера сошло 75 единиц этой техники, до наших дней сохранились всего две модели и обе сейчас в нерабочей форме. Для точности исторических реконструкций и решили восстановить Т-50. А они на «Линии Сталина» – частое явление. Обращаются за раритетной техникой и кинематографисты.

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