﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На «Линии Сталина» представили реплику знаменитого советского танка Т-50. Вот как он выглядит

12.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На «Линии Сталина» представили реплику знаменитого советского танка Т-50. Вот как он выглядит

Пополнение в коллекции бронированной техники. На «Линии Сталина» сегодня представили реплику знаменитого советского танка Т-50. На презентации присутствовала и наша съемочная группа. 

Т-50 – по праву считается одним из лучших танков советской армии. В классе легких эта машина была первая. Воссоздать точную копию и сделать аналог, которого нет в мире – это задачу воплотили отечественные мастера-реконструкторы танковых дел. На всё ушло 7 месяцев. Информацию собирали по крупицам, изучая чертежи и фотографии, экспозиции в музеях. 

Т-50 поистине уникальная машина. Этот советский танк отличается высокой скоростью и хорошей маневренностью. Прочная броня – увеличивала выживаемость на поле боя, как следствие – могла отразить любой удар противника.  

В годы войны эта советская машина зарекомендовала себя как помощник пехоте. Уникальные технические параметры делали танк неуязвимым. Восстановленная модель немного отличается от исторического оригинала: два пулемета, оригинальная пушка 45-го калибра и башня, способная вращаться на 360 градусов. Но все же от некоторых характеристик не отступили – даже швы по ГОСТу.

Боевое крещение Т-50 состоялось во время реконструкции событий 42-го года. Эта часть боевых действий считается окончанием московской наступательной операции. Своеобразный тест-драйв танк прошел с отметкой «отлично». 

Сергей Пушнов, старшины военно-исторического клуба «Солдаты победы»: «Здесь идет боестолкновение между немцами, которые выходят из полу-окружения. Они сталкиваются с подразделением Красной Армии. В первом случае это диверсанты-лыжники. Они подрывают "Хэдсон" – немецкое штормовое оружие, а потом подрывают два немецких танка. На подмогу выходит подразделение Красной Армии, следом выдвигается техника Т-50, Б-11. Получается, немцы попадают в огневой мешок». 

За годы войны с конвейера сошло 75 единиц этой техники, до наших дней сохранились всего две модели и обе сейчас в нерабочей форме. Для точности исторических реконструкций и решили восстановить Т-50. А они на «Линии Сталина» – частое явление. Обращаются за раритетной техникой и кинематографисты. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пополнение в коллекции бронированной техники. На «Линии Сталина» сегодня представили реплику знаменитого советского танка Т-50. На презентации присутствовала и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа самая опасная для здоровья поза для сна
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by