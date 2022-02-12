Прицеп фуры загорелся на дороге в Ивацевичском районе: в МЧС призвали не выбрасывать окурки в окно!

Источник материала: ОНТ

Прицеп фуры вспыхнул прямо на дороге, все имущество в нем сгорело, сообщили в МЧС Брестской области.

В службу спасения 11 февраля в 18:11 поступило сообщение о возгорании полуприцепа грузового автомобиля в пути возле д. Елки Ивацевичского района. Полуприцеп и имущество внутри уничтожены. Никто не пострадал.

Спасатели призывают владельцев авто содержать его технически исправным, обращать внимание на электрооборудование и не выбрасывать окурки и спички из окон. В случае пожара звонить по телефонам 101 или 112.

Фото: скриншот из видео «Тревожная кнопка. ОНТ. Official»

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