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Прицеп фуры загорелся на дороге в Ивацевичском районе: в МЧС призвали не выбрасывать окурки в окно!

12.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прицеп фуры вспыхнул прямо на дороге, все имущество в нем сгорело, сообщили в МЧС Брестской области.

В службу спасения 11 февраля в 18:11 поступило сообщение о возгорании полуприцепа грузового автомобиля в пути возле д. Елки Ивацевичского района. Полуприцеп и имущество внутри уничтожены. Никто не пострадал.

Спасатели призывают владельцев авто содержать его технически исправным, обращать внимание на электрооборудование и не выбрасывать окурки и спички из окон. В случае пожара звонить по телефонам 101 или 112.

Фото: скриншот из видео «Тревожная кнопка. ОНТ. Official»

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Прицеп фуры вспыхнул прямо на дороге, все имущество в нем сгорело, сообщили в МЧС Брестской области. В службу спасения 11 февраля в 18:11 поступило сообщение о...
 
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