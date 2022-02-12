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Котенок залез на лошадь, но так и не покатался. Только посмотрите, что делал пушистик! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео с котенком и лошадью опубликовал
В ролике пушистик залез на коняшку, но так никуда и не поехал. Лошадку не выпустили из стойла.
Необычные приятели умилили пользователей соцсетей.
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Интересное видео с котенком и лошадью опубликовал ridus.ru. В ролике пушистик залез на коняшку, но так никуда и не поехал. Лошадку не выпустили из стойла. Необычные...
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