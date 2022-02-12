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Котенок залез на лошадь, но так и не покатался. Только посмотрите, что делал пушистик! (ВИДЕО)

12.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок залез на лошадь, но так и не покатался. Только посмотрите, что делал пушистик! (ВИДЕО)

Интересное видео с котенком и лошадью опубликовал ridus.ru

В ролике пушистик залез на коняшку, но так никуда и не поехал. Лошадку не выпустили из стойла.


Необычные приятели умилили пользователей соцсетей.

Фото: depositphotos.com

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Интересное видео с котенком и лошадью опубликовал ridus.ru.  В ролике пушистик залез на коняшку, но так никуда и не поехал. Лошадку не выпустили из стойла. Необычные...
 
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