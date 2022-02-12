﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие кредиты прогнозируют банки в начале года и сколько квадратных метров построят в Беларуси? Рубрика «Ближе к делу»

12.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Какие кредиты прогнозируют банки в начале года и сколько квадратных метров построят в Беларуси? Рубрика «Ближе к делу»

Плюс 32,5%. На столько Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг в 21-м году. Поставки на зарубежные рынки достигли почти 50 миллиардов долларов и превысили импорт. Это данные Нацбанка. А вот какие выводы регулятор сделал из опроса топ-менеджеров банков об условиях кредитования в стране? 

КАКИЕ КРЕДИТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ БАНКИ В НАЧАЛЕ ГОДА?

Условия кредитования в валюте смягчатся в первом и втором кварталах. К такому выводу пришли аналитики Нацбанка в новом мониторинге. Они изучили 23 банка и составили прогнозы. 

На более «мягкие» условия получения кредитов в первой половине года могут рассчитывать крупный, малый и средний бизнес, физлица, в частности, на недвижимость. А вот на потребительские нужды – в меньшей степени. Спрос на кредиты в рублях, по мнению банков, будет расти. А вот на валютные – у малого и среднего бизнеса не изменится, крупный бизнес станет одалживать меньше. 

СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПОСТРОЯТ В БЕЛАРУСИ? 

Страна «прирастёт» новыми квадратными метрами. Больше 4-х миллионов планируют построить до конца года. Для очередников возведут больше миллиона «квадратов». И практически всё – с господдержкой. Самая активная стройка – в Минской области – миллион квадратных метров. «Недвижимый» фонд столицы вырастет на 880 тысяч «квадратов». 

Амбициозные задачи перед регионами. В Брестской области будет построено почти 650 тысяч квадратных метров, в Гомельской – 520 тысяч, в Гродненской – 475 тысяч. Меньше новой жилплощади будет в Могилёвской и Витебской областях. Всего на жилищное строительство уйдёт больше 5,5 миллиардов рублей. А вот на экспорте стройуслуг Беларусь может заработать 750 миллионов долларов. Большая часть заказов, скорее всего, придёт из России: на возведение школ, садов, жилых домов и промышленных объектов. 

ЧТО В БИРЖЕВОМ КАЛЕНДАРЕ НА 2022 ГОД? 

Регионы России не прочь наладить с нами и биржевую торговлю. Особенно в АПК. Белорусская универсальная товарная биржа готова сотрудничать с сельхозпроизводителями Кавказа. Более того, дать возможность компаниям из Карачаево-Черкессии совершать транзитные сделки. О планах на этот год и итогах 2021-го поговорим с председателем правления товарной биржи Александром Осмоловским. 

– Транзитные сделки раньше были редкостью, а сейчас их совершают у нас даже резиденты Китая. Почему стали активно выбирать белорусскую площадку? 

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: «Пару лет назад транзитных сделок у нас было, буквально единичные, и то только по секции сельхозпродукции. Сегодня мы можем отметить, что транзитные сделки у нас стали весьма популярны, и эти сделки совершаются буквально по всем секциям, нашим основным секциям. Это и по лесопродукции, и по сельхозпродукции, это и промышленные потребительские товары. Продаётся на транзитных сделках буквально всё: начиная от нефтехимии и заканчивая мебелью. Транзитные сделки совершают, потому что на биржевых торгах разработан и предложен механизм, в том числе нерезидентам, по страхованию сделок и по обязательному исполнению сделок. Китайские компании в это поверили и начали с нами работать, начали доверять». 

– А с чем биржа начала торговлю в этом году? Давайте кратко подведём итоги прошлого. 

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: «По итогам года мы получили результаты по регистрации и аккредитации новых участников – это 2763 компании.  Из них около 700 компаний – это нерезиденты, которые пришли и начали работать у нас на биржевых торгах». 

– А что в торговом календаре на этот год? 

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: «В конце прошло года мы уже организовали новые торговые сессии и продажи. По продаже нефтепродуктов, плодовоовощной продукции. И одно из основных из наших направлений в 2022 году будет, конечно же, развитие этих площадок». 

БУДЕТ ЛИ ВЗРЫВНОЙ РОСТ РЫНКА ОБЛАЧНОГО ГЕЙМИНГА? 

Глобальный рынок облачного гейминга может превысить 14 миллиардов долларов к 27-му году. В среднем он будет расти на 64% каждый год. И такую почву для роста индустрии облачных игр, по мнению аналитиков, обеспечила пандемия. Благодаря локдаунам и карантинам онлайн-геймеров стало больше. Более того, они активно объединяются с другими игроками в сообщества на облачных платформах. Среди преимуществ – более доступная цена, чем у игровых консолей, меньшая требовательность к «железу». Поиграть получится даже со слабого компьютера, ведь запуск игры происходит с удалённого сервера. Понадобится лишь стабильное интернет-соединение с высокой скоростью. Однако всё это угрожает планете. Согласно исследованиям: если к 2030-му году 90% всех игроков (а их в мире больше 3 миллиардов) перейдут в облако, выбросов углекислого газа станет больше на 12%. Будет ещё больше, если стриминг перейдёт на разрешение 4К. 

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюс 32,5%. На столько Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг в 21-м году. Поставки на зарубежные рынки достигли почти 50 миллиардов долларов и превысили импорт....
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа самая опасная для здоровья поза для сна
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by