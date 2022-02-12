Какие кредиты прогнозируют банки в начале года и сколько квадратных метров построят в Беларуси? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Плюс 32,5%. На столько Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг в 21-м году. Поставки на зарубежные рынки достигли почти 50 миллиардов долларов и превысили импорт. Это данные Нацбанка. А вот какие выводы регулятор сделал из опроса топ-менеджеров банков об условиях кредитования в стране?

КАКИЕ КРЕДИТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ БАНКИ В НАЧАЛЕ ГОДА?

Условия кредитования в валюте смягчатся в первом и втором кварталах. К такому выводу пришли аналитики Нацбанка в новом мониторинге. Они изучили 23 банка и составили прогнозы.

На более «мягкие» условия получения кредитов в первой половине года могут рассчитывать крупный, малый и средний бизнес, физлица, в частности, на недвижимость. А вот на потребительские нужды – в меньшей степени. Спрос на кредиты в рублях, по мнению банков, будет расти. А вот на валютные – у малого и среднего бизнеса не изменится, крупный бизнес станет одалживать меньше.

СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПОСТРОЯТ В БЕЛАРУСИ?

Страна «прирастёт» новыми квадратными метрами. Больше 4-х миллионов планируют построить до конца года. Для очередников возведут больше миллиона «квадратов». И практически всё – с господдержкой. Самая активная стройка – в Минской области – миллион квадратных метров. «Недвижимый» фонд столицы вырастет на 880 тысяч «квадратов».

Амбициозные задачи перед регионами. В Брестской области будет построено почти 650 тысяч квадратных метров, в Гомельской – 520 тысяч, в Гродненской – 475 тысяч. Меньше новой жилплощади будет в Могилёвской и Витебской областях. Всего на жилищное строительство уйдёт больше 5,5 миллиардов рублей. А вот на экспорте стройуслуг Беларусь может заработать 750 миллионов долларов. Большая часть заказов, скорее всего, придёт из России: на возведение школ, садов, жилых домов и промышленных объектов.

ЧТО В БИРЖЕВОМ КАЛЕНДАРЕ НА 2022 ГОД?

Регионы России не прочь наладить с нами и биржевую торговлю. Особенно в АПК. Белорусская универсальная товарная биржа готова сотрудничать с сельхозпроизводителями Кавказа. Более того, дать возможность компаниям из Карачаево-Черкессии совершать транзитные сделки. О планах на этот год и итогах 2021-го поговорим с председателем правления товарной биржи Александром Осмоловским.

– Транзитные сделки раньше были редкостью, а сейчас их совершают у нас даже резиденты Китая. Почему стали активно выбирать белорусскую площадку?

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: «Пару лет назад транзитных сделок у нас было, буквально единичные, и то только по секции сельхозпродукции. Сегодня мы можем отметить, что транзитные сделки у нас стали весьма популярны, и эти сделки совершаются буквально по всем секциям, нашим основным секциям. Это и по лесопродукции, и по сельхозпродукции, это и промышленные потребительские товары. Продаётся на транзитных сделках буквально всё: начиная от нефтехимии и заканчивая мебелью. Транзитные сделки совершают, потому что на биржевых торгах разработан и предложен механизм, в том числе нерезидентам, по страхованию сделок и по обязательному исполнению сделок. Китайские компании в это поверили и начали с нами работать, начали доверять».

– А с чем биржа начала торговлю в этом году? Давайте кратко подведём итоги прошлого.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: «По итогам года мы получили результаты по регистрации и аккредитации новых участников – это 2763 компании. Из них около 700 компаний – это нерезиденты, которые пришли и начали работать у нас на биржевых торгах».

– А что в торговом календаре на этот год?

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: «В конце прошло года мы уже организовали новые торговые сессии и продажи. По продаже нефтепродуктов, плодовоовощной продукции. И одно из основных из наших направлений в 2022 году будет, конечно же, развитие этих площадок».

БУДЕТ ЛИ ВЗРЫВНОЙ РОСТ РЫНКА ОБЛАЧНОГО ГЕЙМИНГА?

Глобальный рынок облачного гейминга может превысить 14 миллиардов долларов к 27-му году. В среднем он будет расти на 64% каждый год. И такую почву для роста индустрии облачных игр, по мнению аналитиков, обеспечила пандемия. Благодаря локдаунам и карантинам онлайн-геймеров стало больше. Более того, они активно объединяются с другими игроками в сообщества на облачных платформах. Среди преимуществ – более доступная цена, чем у игровых консолей, меньшая требовательность к «железу». Поиграть получится даже со слабого компьютера, ведь запуск игры происходит с удалённого сервера. Понадобится лишь стабильное интернет-соединение с высокой скоростью. Однако всё это угрожает планете. Согласно исследованиям: если к 2030-му году 90% всех игроков (а их в мире больше 3 миллиардов) перейдут в облако, выбросов углекислого газа станет больше на 12%. Будет ещё больше, если стриминг перейдёт на разрешение 4К.

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