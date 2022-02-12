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Когда идти к стоматологу, а в какой день - к парикмахеру? Лунный календарь на неделю с 14 по 20 февраля

12.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда идти к стоматологу, а в какой день - к парикмахеру? Лунный календарь на неделю с 14 по 20 февраля

Луна сейчас растущая. А это значит, что следующая неделя благоприятна для новых свершений. Идеальные дни для экспериментов и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

14 февраля – 20 февраля

  • Освежить стрижку либо кардинально изменить имидж лучше всего на следующей неделе 14, 16 и 17 февраля.
  • Красивая улыбка – залог успеха. А здоровье полости рта играет важную роль в сохранении всего здоровья. Визит к стоматологу планируйте на 14, 16 и 18 число.
  • Магнитосфера планеты в ближайшие 7 дней будет спокойной.
  • Исправить ошибки, сделать выводы, и попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону попробуйте в понедельник, 14 февраля. 16-го – подходящий день для кратковременного отдыха. 19-го – отнеситесь ко всему философски.


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Луна сейчас растущая. А это значит, что следующая неделя благоприятна для новых свершений. Идеальные дни для экспериментов и кардинальных изменений – в рубрике...
 
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