Когда идти к стоматологу, а в какой день - к парикмахеру? Лунный календарь на неделю с 14 по 20 февраля

Источник материала: ОНТ

Луна сейчас растущая. А это значит, что следующая неделя благоприятна для новых свершений. Идеальные дни для экспериментов и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

14 февраля – 20 февраля

Освежить стрижку либо кардинально изменить имидж лучше всего на следующей неделе 14, 16 и 17 февраля.

Красивая улыбка – залог успеха. А здоровье полости рта играет важную роль в сохранении всего здоровья. Визит к стоматологу планируйте на 14, 16 и 18 число.

Магнитосфера планеты в ближайшие 7 дней будет спокойной.

Исправить ошибки, сделать выводы, и попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону попробуйте в понедельник, 14 февраля. 16-го – подходящий день для кратковременного отдыха. 19-го – отнеситесь ко всему философски.





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