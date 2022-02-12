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Когда идти к стоматологу, а в какой день - к парикмахеру? Лунный календарь на неделю с 14 по 20 февраля
Источник материала: ОНТ
Луна сейчас растущая. А это значит, что следующая неделя благоприятна для новых свершений. Идеальные дни для экспериментов и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
14 февраля – 20 февраля
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Когда идти к стоматологу, а в какой день - к парикмахеру? Лунный календарь на неделю с 14 по 20 февраля
Луна сейчас растущая. А это значит, что следующая неделя благоприятна для новых свершений. Идеальные дни для экспериментов и кардинальных изменений – в рубрике...
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