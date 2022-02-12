Делегация Брестской области представила свой инвестиционный потенциал на выставке «ЭКСПО»

Источник материала: ОНТ

Несмотря на высокий уровень жизни, Арабские Эмираты – страна с дефицитом сырья, главный ресурс, нефть, рано или поздно закончится. Эмиратовцы уже сегодня задумываются о развитии, точках вложениях капитала и новых источниках доходов. Арабский бизнес готов инвестировать в международные проекты: недвижимость, технологии, строительство, медицина. Всемирная выставка «ЭКСПО» в Дубае, пожалуй, самая престижная площадка презентации возможностей, и белорусам на ней было что предложить.

Дмитрий Макарук на выставке в Дубае представлял Брестский научно-технологический парк с его интеллектуальным потенциалом. Проект «Умный город» – разработка брестских IT-специалистов, архитекторов, урбанологов – превращает старый заводской квартал в территорию инновационного развития.

Умные технологии во всем: бизнес-центры, выставочные залы, чистые производства. В качестве доминанты – сорокаэтажное здание, наподобие тех, что строят в Дубае. Виртуальное может стать реальным.

Для арабских бизнесменов проект интересен, в первую очередь, как территория для вложения инвестиций, а также востребованы и сами региональные специалисты, способные создавать инновационный продукт.

Переговоры, презентации, дегустации, знакомство с белорусской культурой. Участие в международных выставках – возможность презентовать себя, завязать контакты, услышать партнеров, их предпочтения и курс.

Сегодня в мире растет потребность в продовольствии, еще больше – спрос на качественные продукты. И здесь белорусский регион может составить конкуренцию мировым поставщикам мясомолочных товаров. Тем более Брестчина – крупнейший экспортер сельскохозяйственной продукции, на местных предприятиях производят четверть объемов страны. Партнеры высоко оценили наши сыры, мороженное, сухое молоко – заключены контракты на поставки.

Дмитрий Городецкий, заместитель председателя Брестского облисполкома: «Наша экономика экспортно-ориентированная, поэтому благополучие наше зависит от того, насколько мы будем конкурентоспособны на внешних рынках. Наши продукты – очень качественные и конкурентные по ценовому фактору, поэтому в перспективе, имея такие позиции на мировом рынке, мы можем диктовать свои условия».

Беларусь – сравнительно новое направление для арабских туристов. Их не смущает отсутствие моря и жаркого лета. Комфортный климат, много зелени, живая природа – как раз тот отдых, к которому стремятся все жители Ближнего Востока.

Николай Глушеня, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома: «У них летом очень жарко, и они стараются уехать на два месяца. А наш климат – вполне комфортный, и то, что мы презентовали отдых в санаториях, на природе, это вполне конкурентоспособный на их рынке продукт».

Арабские Эмираты для белорусских регионов могут стать торговой площадкой для расширения сотрудничества и с другими странами. Предприятия – резиденты СЭЗ «Брест» – уже заключили контракты с нигерийскими, китайскими, иорданскими компаниями. 18 миллионов долларов – это общая сумма, но неокончательная.

Подписывайтесь на нас в Telegram