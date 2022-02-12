Мирный характер и отработка защиты в случае агрессии. Как проходит белорусско-российское учение «Союзная решимость»?

Источник материала: ОНТ

Исключительно мирный характер и отработка обороны в случае внешней агрессии и террористической угрозы. Продолжается активная фаза учения «Союзная решимость – 20-22». Это крупнейшая проверка сил реагирования Москвы и Минска и защита рубежей Союзного государства. Проходят манёвры на территории нашей страны. На полигоне «Гожский» разыгран эпизод оборонительного боя. Военные манёвры сегодня под прицелом фото- и видеокамер. В рамках учений намечено несколько масштабных пресс-туров, на которые пригласили и зарубежных журналистов. Сегодня за манёврами наблюдала пресса союзников.

На земле танки Т72 Б, система залпового огня ГРАД, из-за горизонта появляются штурмовики СУ-25 и вертолеты МИ-8. В этом оборонительном эпизоде белорусские военные защищают наземные рубежи, россияне – в небе. За боем пристально следят командиры и десятки фото- и видеокамер. На учениях «Союзная решимость» работают более 150 журналистов и блогеров, это впервые. Сегодня – российская и белорусская пресса. На одном из завершающих этапов учений будут и журналисты западных телекомпаний.

Для отработки тактического оборонительного эпизода на Гожском полигоне задействовано 600 военных, 12 самолетов боевой авиации и 50 единиц бронетанковой техники. Здесь все рода войск. Мощь Союзного государства впечатляет. Но и задачи максимально усложнили. Уровень оперативной мобильности, военной логистики и слаженности должен быть максимальный. После того, как разведка обнаружила противника, в бой вступили механизированные подразделения. Поддержала авиация.

После попытки прорыва условный противник остановлен огнем танковой роты и гранатометного взвода. Дальше – контрудар силами общевойскового резерва. Это мотострелковые, танковые роты, батареи «Гвоздика» и «Град». Кроме боевых маневров отработан и элемент эвакуации раненых. Для этого задействованы новые бронированные медицинские машины на базе БТР-82А.

Со смотровых площадок за военными маневрами на Гожском полигоне наблюдали не только журналисты. Мощь Союзного государства смогли оценить и школьники. Будущие защитники Родины – ученики военно-патриотических классов и кадеты.

Тем, кто отличился особо, – памятные подарки. Часы от министра обороны. На поле боя он присутствовал лично. Военные еще раз доказали – вместе непобедимы! И оппоненты, которые вплотную подошли к нашим границам, должны это видеть. При этом Минск и Москва неоднократно обращают внимание всего мира – маневры сугубо оборонительные и никакой угрозы для соседей не несут. Однако Запад отказывается это слышать. От полигона всего пару десятков километров до Польши и Литвы. И, если союзники уедут после учений, то у наших соседей постоянно «гостят» тысячи контингента – передовые группы НАТО и военные, которые прилетают по отдельной «путёвке» от американского Пентагона. Так альянс и США якобы укрепляют региональную безопасность в ответ на наращивание военной мощи вблизи Украины, словно забывая, что сами же объявляют даты войны и накачивают оружием Киев. А он и радуется в милитаристском бреду. Поэтому союзникам и нужно быть предусмотрительными и обозначить границы недозволенного. Безопасность и оборона – это святое, говорил Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьёву. Украина – всего лишь безвольный инструмент в розыгрыше карты-мечты Запада – заставить воевать славян друг с другом. Но ждать ли войны? На кону ведь будут человеческие жизни, цена которым – пару процентов рейтинга Байдена.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сейчас дебаты идут у вас, у нас. Ах, война, война. Украина будет воевать, да не Украина, американцы их толкают».

Владимир Соловьёв: «Как нам в этой ситуации повести себя правильно?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай».

Владимир Соловьёв: «Вы видите возможность большой войны в Европе – сначала Украина, потом Европа?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нет, слишком комфортно мы живём. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить: завтра война, и надо в землянку сесть».

Владимир Соловьёв: «Да сядем, а американцы не сядут. Они далеко».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вот. Вот об этом и речь».

Владимир Соловьёв: «Но для них будет счастье, если Европа взорвётся».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это первое. Это просто на человеческом уровне. Второе, ОДКБ что показало? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они понимают, что бесперспективно с нами воевать. И, прежде всего, с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать».

Нынешний бой провели тактически грамотно и правильно, атака противника отбита, он уничтожен в контрнаступлении. Но расслабляться не стоит – впереди огневые действия ракетными войсками и контратака с высадкой тактического военного десанта на участке местности Полесский и полигоне Обуз-Лесновский.

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