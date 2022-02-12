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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 14 по 20 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

12.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 14 по 20 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

На следующей неделе быстрая смена атмосферных процессов в большинство стран Европы принесет изменчивый характер погоды. Ожидается целая серия циклонических вторжений и продолжит поступать тепло и влага Гольфстрима, удерживая сырую, ветреную и не по сезону теплую для этого времени года погоду.   

Погода в Бресте на неделю с 14 по 20 февраля: 



Погода в Витебске на неделю с 14 по 20 февраля: 



Погода в Гомеле на неделю с 14 по 20 февраля: 



Погода в Гродно на неделю с 14 по 20 февраля: 



Погода в Могилеве на неделю с 14 по 20 февраля: 



Погода в Минске на неделю с 14 по 20 февраля:  




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Теги: Брест, Витебск
 
 
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