Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 14 по 20 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

На следующей неделе быстрая смена атмосферных процессов в большинство стран Европы принесет изменчивый характер погоды. Ожидается целая серия циклонических вторжений и продолжит поступать тепло и влага Гольфстрима, удерживая сырую, ветреную и не по сезону теплую для этого времени года погоду.

Погода в Бресте на неделю с 14 по 20 февраля:







Погода в Витебске на неделю с 14 по 20 февраля:







Погода в Гомеле на неделю с 14 по 20 февраля:







Погода в Гродно на неделю с 14 по 20 февраля:







Погода в Могилеве на неделю с 14 по 20 февраля:







Погода в Минске на неделю с 14 по 20 февраля:











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