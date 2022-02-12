Источник материала: ОНТ

В лыжной эстафете впервые за последние 16 лет олимпийскими чемпионками стали российские спортсменки.

Золотые медали завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Победа далась нелегко: на протяжении всей гонки россиянки соперничали с немками и лишь на последнем этапе сумели уйти в отрыв. Бронзовые медали завоевали шведские лыжницы, которые на финише на полсекунды опередили соперниц из Финляндии. Еще один комплект наград был разыгран в сноуборде в микст-кроссе, где лучшими стали американские спортсмены. Серебро завоевала команда Италия, бронза – у канадцев.

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