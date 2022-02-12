Это уже весна? И какая погода будет 14 февраля? Рассказывает Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

А это уже весна? Таким вопросом все чаще задаются белорусы. Проталины, лужи и стремительно тающий лед на водоемах – погода как будто вычеркнула февраль из жизни. И без женщины здесь не обошлось. Потепление на уходящей неделе принес циклон с ярким именем «Роксана». Немного ветреный, изменчивый, но солнечный. Хватит ли ее теплоты на самый приятный праздник – День влюбленных?

До начала весны осталось совсем немного и уже можно подвести предварительные итоги уходящей зимы. Как и предполагалось, она была в большинстве дней мягкой, хмурой, с обилием осадков и крайне неустойчивой.

Причина - многочисленные атлантические циклоны, которые без устали несли в нашу страну теплые и влажные воздушные массы, согретые Гольфстримом. Кстати, этой зимой наблюдается примерно на 50% больше их деятельность, чем обычно. Это объясняется изменением климата и ростом циклонической интенсивности в северной Атлантике.

Итак, средняя температура воздуха в декабре впервые за 9 лет была немного ниже климатической нормы - всего на 0,2°C. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Высокое 31 декабря и составила +9,5°C. Минимальное значение температуры -23,5°C отмечено на станции Езерище 8 декабря.

Январь в большинстве дней оставил теплый, снежный и пасмурный след. Средняя температура воздуха была на 2°C выше климатической нормы. Самая высокая температура отмечалась 1 января на станции Высокое Брестской области: +9,9°C. Холоднее всего было в ночь на 13 января в Костюковичах. Столбики термометров опустились до отметки -23,8°C.

Не обошлось и без сильного порывистого ветра. Максимальная скорость отмечалась 14 января на станции Полесская в Брестской области и составила 32 м/с. Кроме, того в отдельные сутки отмечались грозы - очень редкое явление и за послевоенный период отмечалось на 22-х станциях Беларуси.

Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватил эту тёплую эстафету, но и увеличил аномалию температуры, которая сохранится и в последующие дни. То есть последний месяц зимы также станет теплее обычного.

Со знаком плюс пройдет и День всех влюбленных. 14 февраля ожидается преобладание облачной с небольшими прояснениями погоды. Сквозь облака несмело станет проглядывать солнце. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный, временами порывистый. Ночью от 0°C по западу до -7°C по востоку. Днем будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных - от 0°C по востоку Витебской и Могилевской областях до +7°C по юго-западу.

Пока февраль не оправдал своего названия. Лютых морозов не было. Зато снега – в достатке.





Подписывайтесь на нас в Telegram