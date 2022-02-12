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Продолжается групповой этап олимпийского хоккейного турнира среди мужчин
Источник материала: ОНТ
Продолжается групповой этап олимпийского хоккейного турнира среди мужчин. Сегодня уже прошли два матча.
Интересный результат болельщики увидели в поединке между сборными Канады и США. Несмотря на статус фаворита, «кленовые листья» не смогли обыграть «звездно-полосатых». Сборная США выиграла со счетом 4:2. Были близки к сенсации китайские хоккеисты. Они уступили всего одну шайбу серебряным призерам Олимпиады в Пхенчхане команде Германии – 2:3. В эти минуты хоккеисты сборной России, уже обеспечившие себе участие в плей-офф, играют с командой Чехии, а швейцарцы сражаются с датчанами.
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Продолжается групповой этап олимпийского хоккейного турнира среди мужчин. Сегодня уже прошли два матча. Интересный результат болельщики увидели в поединке между...
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