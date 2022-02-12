Сохранится ли тепло не по сезону? Погода на неделю с 14 по 20 февраля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Февраль в этом году отличился теплом. Звенит капель, тает снег, хоть иногда и выпадали осадки. На 7–9 градусов привычные показатели превысила температура воздуха. Получился март в феврале. Теплая не по сезону и неустойчивая погода сохранится и на следующей неделе.

Умеренно-теплые воздушные массы станут поступать с юго-запада Европы – по их периферии скажется влияние области высокого атмосферного давления. Только во вторник днем небольшой дождь, мокрый снег по северо-западу, а так без существенных осадков. Видимость до полукилометра - большая вероятность тумана, влажность до 90%, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый. 0…-7°C – ночью минимальная температура воздуха. 0…+5°C - днем в понедельник, 0…+4°C - во вторник.

Малоактивный атмосферный фронт определит погодные условия в середине недели. Он принесет облачную с прояснениями погоду, быстро двигаясь с запада на восток. Мокрый снег в вперемешку с дождем - ночью на большей части, днем - по востоку. Видимость до полукилометра. Непродолжительные туманы. До 90°C влажность. Ветер юго-западный, умеренный. -2…+3°C - ночью, 0…+5°C - днем в среду.

Атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом станут отвечать за погоду во второй половине недели. Они будут смещаться с территории Балтийского моря и принесут в Беларусь осадки - дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туманы, видимость до 500 м. До 90% влажность. Ветер западный, умеренный, временами сильный, порывистый. Ночью от -4°C по востоку до +4°C по западу. Днем в четверг от +1°C по северо-востоку до +7°C по западу, в пятницу 0…+4°C.

Предварительно, очередной североатлантический циклон в следующие выходные будет отвечать за ситуацию в атмосфере. Он принесет ветреную, ненастную и более прохладную погоду, двигаясь с Балтийского моря. Поэтому будет пасмурно, повсеместно пройдут осадки различной интенсивности. Влажность до 90%. Под утро - непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, порывистый, временами сильный порывистый. Ночью от -1°C по западу до -8°C по востоку. Днем в субботу -1°C…+4°C, в воскресенье -1°C…+2°C.





Подписывайтесь на нас в Telegram