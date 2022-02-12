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В Узденском районе участковый применил оружие против мужчины с ножом

12.02.2022 21:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе участковый применил оружие против мужчины с ножом. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Сегодня около полудня наряд Узденского РОВД прибыл в деревню Кухтичи на семейный скандал. До приезда сотрудников 38-летний нарушитель покинул дом, однако был застигнут на улице. По внешним признакам мужчина был пьян. Увидев милиционеров, он направился в их сторону с ножом в руках", - рассказали в МВД.

На неоднократные требования бросить оружие нападавший не реагировал, поэтому участковый применил табельный пистолет. С ранением ноги подозреваемый доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка, действиям дебошира будет дана правовая оценка. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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До приезда сотрудников 38-летний нарушитель покинул дом, однако был застигнут на улице. По внешним признакам мужчина был пьян. Увидев милиционеров, он направился в...
 
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