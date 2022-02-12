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К Земле приближается астероид диаметром 1,3 км

12.02.2022 23:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астероид диаметром 1,3 км 4 марта пролетит на расстоянии более 4,8 млн км от Земли. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

По информации корпорации, астероид не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км. Это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Астероид в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что он пролетит вблизи планеты 4 марта.
 
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