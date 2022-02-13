Мужчина получил по почте потерянную 11 лет назад за границей вставную челюсть

Источник материала: ОНТ

Житель Сталибриджа (Большой Манчестер, Великобритания) получил по почте свою вставную челюсть, потерянную им во время отпуска в Испании 11 лет назад. На историю обращает внимание BBC News.

63-летний Пол Бишоп вспоминает, что 11 лет назад отдыхал в Бенидорме (Испания). На вечеринке англичанин переборщил с сидром – мужчине стало плохо, его стошнило в мусорное ведро.

Бишоп вернулся на вечеринку, он отчаянно искал вставную челюсть, но не нашел ее.

Спустя 11 лет зубной протез воссоединился со своим хозяином. Сначала Бишоп решил, что это розыгрыш. Но оказалось, что челюсть была найдена на свалке. Находку передали местным властям.

Британец считает, что приключения его вставной челюсти – это невероятная история.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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