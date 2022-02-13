Немецкие спортсмены возглавляют медальную таблицу после очередного соревновательного дня на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

После очередного соревновательного дня медальную таблицу продолжают возглавлять немецкие спортсмены.

У сборной Германии уже восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Столько же раз на высшую ступень пьедестала поднимались спортсмены из Норвегии, однако у них меньше серебряных медалей – три, а также шесть бронзовых наград. Врывается в тройку сборная США: у американцев по пять золотых и серебряных медалей, и одна бронза. На четвёртую позицию опустилась команда Нидерландов, пятые – шведы. Сборная Беларуси по-прежнему на 21-й позиции.

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