Собака научилась писать картины и заработала на них $20 тысяч

Источник материала: ОНТ

В Северной Каролине (США) австралийская овчарка научилась рисовать. Хозяйка пса заработала на продаже картин питомца $20 тысяч. Об этом информирует The Mirror.

58-летняя Лиза Кайт учила собаку по кличке Иви рисовать, когда питомцу было два года. Пес быстро усваивал уроки и вскоре познакомился с разными типами краски: от акриловых до акварели. Хозяйка в результате выручила на творчестве питомца немало денег.

Кайт рассказала, что Иви начала делать первые успехи уже спустя неделю после начала обучения.

По словам американки, цены на картины Иви достигали 490 долларов. Работы собаки продаются по всему миру.

Полученные от продажи картин деньги жертвуются в местные благотворительные фонды.

Фото: instagram.com/ivykitetheaussie

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