﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака научилась писать картины и заработала на них $20 тысяч

13.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака научилась писать картины и заработала на них тысяч

В Северной Каролине (США) австралийская овчарка научилась рисовать. Хозяйка пса заработала на продаже картин питомца $20 тысяч. Об этом информирует The Mirror.

58-летняя Лиза Кайт учила собаку по кличке Иви рисовать, когда питомцу было два года. Пес быстро усваивал уроки и вскоре познакомился с разными типами краски: от акриловых до акварели. Хозяйка в результате выручила на творчестве питомца немало денег.

Кайт рассказала, что Иви начала делать первые успехи уже спустя неделю после начала обучения.

По словам американки, цены на картины Иви достигали 490 долларов. Работы собаки продаются по всему миру.

Полученные от продажи картин деньги жертвуются в местные благотворительные фонды.

Фото: instagram.com/ivykitetheaussie

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Северной Каролине (США) австралийская овчарка научилась рисовать. Хозяйка пса заработала на продаже картин питомца $20 тысяч. Об этом информирует The Mirror. 58-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
К Земле приближается астероид диаметром 1,3 км
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by