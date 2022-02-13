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Кошка просто покорила всех своим дефиле! Это действительно впечатляет, посмотрите! (ВИДЕО)

13.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео с кошачьим дефиле опубликовано в соцсетях.

Уверенная и деловитая походка кошки, переодетой в разные наряды, впечатлила многих пользователей. На пушистой можно было увидеть спортивный, домашний, карнавальный костюмы.

Кроме того, у нее были и аксессуары – цепочки, очки, шляпки.

Ролик получился очень эффектным.

Фото: скриншот из видео

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Видео с кошачьим дефиле опубликовано в соцсетях. Уверенная и деловитая походка кошки, переодетой в разные наряды, впечатлила многих пользователей. На пушистой...
 
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