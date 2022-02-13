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Хаски украл курицу и нес ее в зубах, но быстро раскаялся. Посмотрите, такое не часто можно увидеть! (ВИДЕО)

13.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хаски украл курицу и нес ее в зубах, но быстро раскаялся. Посмотрите, такое не часто можно увидеть! (ВИДЕО)

Видео с хаски, который украл птицу, опубликовал ridus.ru.

В ролике собака несет в зубах курицу. Явно она любит совершать набеги на курятник соседей. Однако, как только хвостатая заметила людей, сразу же отпустила птицу.


Пользователи соцсетей пожалели курицу и посмеялись над воришкой.

Фото: Pixabay.com

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Видео с хаски, который украл птицу, опубликовал ridus.ru. В ролике собака несет в зубах курицу. Явно она любит совершать набеги на курятник соседей. Однако, как только...
 
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